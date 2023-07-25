Nebahat Çehre "Barbie" oldu! Görenler hayran kaldı: "Firdevs Yöreoğlu sahnede" Nebahat Çehre son dönemin modasına uydu ve kendisini Barbie'ye benzetti. Ünlü ismin o karesine ise Aşk-ı Memnu hayranlarından "Firdevs" yorumları geldi.

Barbie filmiyle birlikte sosyal medya üzerinden yeni bir akım başladı. Bu akıma göre, birçok ünlü isim Barbie'ye benzetildi.

Barbie gibi giyinenler bile oldu. Başarılı isimlerde Nebahat Çehre ise bu akımı es geçmek istemedi.

Barbie karakteri için, Türk Sineması'nın usta oyuncularından Nebahat Çehre yüzleri gülümseten bir paylaşımda bulundu. 79 yaşındaki sanatçı, kendisini Barbie'ye benzetti.

Barbie Çehre

Nebahat Çehre'nin Barbie temalı paylaşımına, takipçilerinden Firdevs Yöreoğlu karakterinin yer aldığı gifli yorumlar geldi.

Güzelliğini yıllara rağmen korumayı başaran oyuncunun, tam bir "Barbie" gibi olduğu da söylendi.