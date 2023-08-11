Nefise Karatay'dan Tamer Karadağlı'ya tebrik paylaşımı! "En iyisini yapacağına eminim" Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı'ya Nefise Karatay'dan destek paylaşımı geldi. İşte o paylaşım..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Atama kararlarına göre ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı'ya ünlü dostlarından tebrike mesajları geliyor.

İlk olarak Pınar Altuğ'un tebrik ettiği Tamer Karadağlı'ya bir tebrikte eski manken Nefise Karatay'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nefise Karatay, Tamer Karadağlı ile bir karesini paylaşarak "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürekten kutluyorum! Her işinde olduğu gibi bu işinde de en iyisini yapacağına eminim.Yolun açık olsun! Daha nice başarılara Tamerciğim" notunu ekledi.