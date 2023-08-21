Neler çıktı neler! Erman Toroğlu'nun yatak odası ifşa oldu, ağızlar açık kaldı... Bodrum'daki yazlığının kapılarını Evrim Akın'a açan Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar oldukça şaşırttı.

ensonhaber.com

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, oyuncu Evrim Akın'ın sunduğu program için Bodrum'daki yazlığının kapılarını açtı.

Kanal D'de yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk olan Toroğlu, izleyenleri şoke etti.

Toroğlu'nun yatak odasında aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Cop, göz yaşartıcı sprey ve tokmak bulunan yatak odası için Evrim Akın, "Ben burada stres olurum" yorumunu yaptı.

Yok yok

Ünlü yorumcunun, evine hırsız girmesi ihtimaline karşı yatak odasında aldığı önlemler dikkat çekti.

Toroğlu'nun yatak odasında Afrika'dan getirdiği sopa, Güney Kore'den aldığı cop ve göz yaşartıcı sprey bulunduğu görüldü.