Neslihan Atagül’ü aldattığı görüntüleri ifşa olmuştu! Kadir Doğulu hakkında bomba iddia: "İmam nikahı kıydı" Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla eğlendiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu hakkında akılalmaz iddialar ortaya atıldı. İmam nikahı detayı duyanları şoke etti.

Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşan Neslihan Atagül ve Kadir doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift ilişkilerinde çalkantılı bir dönem yaşıyor. Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz gün gittiği bir eğlence mekanında başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ifşa olan Kadir Doğulu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncunun görüntüleri konuşulmaya devam ederken ortaya akılalmaz bir iddia daha ortaya atıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan imam nikahı iddiası izleyicileri şaşkına çevirdi.

“Kadına ev açmış, imam nikahı da yapmış…”

2. Sayfa programında yer alan iddialara göre Kadir Doğulu, bir süredir baş harfi 'S' olan bir kadınla aşk yaşıyor. Hatta sevgilisine ev açtığı ve imam nikahı kıydığı iddia edildi.

Programda "Kadına ev açmış hatta imam nikahı da yapmış bu durumu Neslihan da biliyormuş. Hatta kadını ailesinden istemeye gitmiş" sözleriyle ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı.