Nesrin Cavadzade bikinili pozlarıyla olay yarattı! 'Alev aldı buralar' Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade iddialı Instagram paylaşımlarıyla büyük dikkat çekti. İşte ünlü oyuncunun cesur pozları..

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade cesur Instagram pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.

Nesrin Cavadzade bir çok dizi ve sinema filminde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade bol bol paylaşım yapıyor.

30 Temmuz 1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen Azeri asıllı Türk oyuncu Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezunudur.

Son olarak Üç Kuruş isimli dizide Bahar karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile gündeme geldi.

Bikinili pozları olay oldu

Nesrin Cavadzade'nin son Instagram paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

Bikinisiyle verdiği iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Nesrin Cavadzade beğeni topladı..

İşte Nesrin Cavadzade'nin o pozları..