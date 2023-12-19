Nesrin Cavadzade transparan tarzıyla sosyal medyayı salladı! 'Alev aldı buralar' Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Nesrin Cavadzade'nin son Instagram pozları...

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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade cesur Instagram pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.

Nesrin Cavadzade bir çok dizi ve sinema filminde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 3.3 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade her paylaşımı ile büyük beğeni topluyor.

30 Temmuz 1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen Azeri asıllı Türk oyuncu Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezunudur.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde Melisa Özsoy karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade katıldığı bir törendeki tarzıyla dikkat çekti.

Transparan tarzıyla dikkat çekti

Nesrin Cavadzade'nin son Instagram paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

Transparan elbisesiyle verdiği iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Nesrin Cavadzade dikkat çekti.

İşte Nesrin Cavadzade'nin o pozları..