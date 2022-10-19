Netflix şifre paylaşımını ne zaman kaldıracak? İşte şifre paylaşımının kaldırılacağı tarih..

Netflix'te bir dönem sona eriyor. Şirket yaptığı açıklama ile şifre paylaşımının kaldırılacağını açıkladı..

Dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından olan Netflix kullanıcılarını üzen ve tepki çeken bir adım atmaya hazırlanıyor.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, aynı hesapta oturum açan cihazların hesap sahibi ile aynı yerde yaşayıp yaşamadığı IP adresi üzerinden tespit edilecek. Aynı evde bulunmayan kişilerden, ekstra ücret alınacak.

Netflix'in yaptığı açıklama şu şekilde;

"Hesap paylaşımından para kazanmak için iyi düşünülmüş bir yaklaşım geliştirdik ve bunu 2023’ün başlarından itibaren daha geniş bir alana yaymaya başlayacağız. Hesap paylaşanlara, Netflix profillerini kendi hesaplarına aktarma ve paylaşanlara aileleri veya arkadaşları için ödeme yapmak istiyorlarsa cihazlarını daha kolay yönetme ve alt hesaplar (“ekstra üye”) oluşturma için olanak sunacağız. Daha düşük fiyatlı reklam destekli planımızın olduğu ülkelerde, hesap paylaşanlar için profil transfer seçeneğinin özellikle popüler olmasını bekliyoruz."





Netflix şifre paylaşımı ne zaman bitiyor?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılının başından itibaren hesap veya şifre paylaşımı kaldırılacak. Netflix 2023 yılının başında ortak hesap kullanımı için farklı adımlar atacak.