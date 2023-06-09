Netflix Terzi ikinci sezon ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'lu Terzi dizisi ikinci sezon tarihi... Dijital platform Netflix'te yayınlanan Terzi dizisi ilk sezonuyla fırtınalar estirmişti. Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu dizinin ikinci sezon tarihi belli oldu.

Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi Terzi, 2 Mayıs 2023 tarihinde dijital platform Netflix’te yayınlandı. Yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül’ün yer aldığı Terzi dizisinin ikinci sezonu izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

7 bölümden oluşan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Dizinin senaristliğini Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı üstleniyor.

Gerçek bir hikayeden esinlenen Terzi dizisi için arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki Terzi ikinci sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Terzi dizisi ikinci sezon tarihi…

Terzi ikinci sezon ne zaman?

Dijital yayın platformu Netflix’in Türk yapımı dizisi Terzi, 2. sezonuyla 28 Temmuz tarihinde izleyici ile buluşacak.

Konusu

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