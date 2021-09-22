40'ıncı yaşını kutlayan Nicole Richie, yanmaktan son anda kurtuldu. Richie'nın mumları üflerken saçları alev aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, ünlü yıldız ne yapacağını şaşırdı.

Yaşadığı hayat ile bir dönem gündemden düşmeyen Nicole Richie, evlendikten sonra eski hayatına veda etti.

Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir hayatı tercih eden Richie, 40. yaşını kutladı.

40. yaşını sevdikleriyle kutlayan ünlü yıldız, mumları üflediği sırada kabusu yaşadı.

Richie'nin o anları çekilen videoya yansırken, ünlü yıldızın korkudan çığlık attığı görüldü.

SAÇLARI ALEV ALDI

Nicole Richie pastanın üzerine yerleştirilmiş olan mumları üfleyerek, söndürmeye başladı.

Richie büyük bir keyifle mumlarını üflerken, açık bıraktığı saçlarının önce sağ, sonra sol tarafının uç kısımları aniden tutuştu.

Etrafındakilerin şaşkınlık dolu çığlıklarına Nicole Richie'nin çığlıkları eklendi. Richie'nin saçlarındaki alevler kısa sürede söndürüldü.

Nicole Richie az kalsın yanıyordu! Doğum günü kabusa dönmek üzereyken... VİDEO

VİDEO INSTAGRAM'DAN PAYLAŞILDI

O anlarda çekilen videoyu Instagram hesabından paylaşan Richie'ye takipçilerinden, "Geçmiş olsun ve yeni yaşın kutlu olsun." mesajları geldi.

Birçok takipçisi Richie'ye iyi olup olmadığını sorarak, "Kendine dikkat et lütfen" diye yazdı.