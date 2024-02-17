Nur Viral'e gelen soruya Yusuf Kavaklı'dan tepki: Önüne gelen bir şey söylüyor İzleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı'ya, "Astral seyahatin dinimizde yeri var mı?" diye soruldu. Astral seyahat diye bir şeyin olmadığını söyleyen Kavaklı, "İslam öyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz. Ruh bedenden ayrılmaz, sadece uyku halidir" cevabını verdi.

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ensonhaber.com

Hafta içi her gün Beyaz TV'de seyircisiyle buluşan 'Hayatta Her Şey Var' programı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Viral'in programına gelen birbirinden ilginç sorulara bir yenisi daha eklendi.

Bir izleyici, "Kocam her gece astral seyahate çıktığını söylüyor. Astral seyahatin dinimizde yeri var mı?" diye sordu.

'Astral seyahat gibi bir şey yok'

İzleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı ise astral seyahat gibi bir şeyin olmadığını söyledi.

O anlarda sunucu Viral, Kavaklı'ya şarkıcı Yusuf Güney örneğini verdi.

"İslam öyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz"

Kavaklı ise, "İslam öyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz. Ruh bedenden ayrılmaz, sadece uyku halidir. Uyku halindeyken rüya görür o kadar. Rüyayı sabaha kadar görürmüşsün ama aslında 3 saniyelik o. Uzmanlar öyle diyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yusuf Güney'in astral seyahat ile ilgili sözleri ekrana yansıtıldı.

"Önüne gelen bir şey söylüyor, hikaye"

Güney'in astral seyahatle ilgili sözlerine tepki göstermeye devam eden Kavaklı son olarak şunları söyledi: