Hafta içi her gün Beyaz TV'de seyircisiyle buluşan 'Hayatta Her Şey Var' programı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Viral'in programına gelen birbirinden ilginç sorulara bir yenisi daha eklendi.
Bir izleyici, "Kocam her gece astral seyahate çıktığını söylüyor. Astral seyahatin dinimizde yeri var mı?" diye sordu.
'Astral seyahat gibi bir şey yok'
İzleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı ise astral seyahat gibi bir şeyin olmadığını söyledi.
O anlarda sunucu Viral, Kavaklı'ya şarkıcı Yusuf Güney örneğini verdi.
"İslam öyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz"
Kavaklı ise, "İslam öyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz. Ruh bedenden ayrılmaz, sadece uyku halidir. Uyku halindeyken rüya görür o kadar. Rüyayı sabaha kadar görürmüşsün ama aslında 3 saniyelik o. Uzmanlar öyle diyor" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Yusuf Güney'in astral seyahat ile ilgili sözleri ekrana yansıtıldı.
"Önüne gelen bir şey söylüyor, hikaye"
Güney'in astral seyahatle ilgili sözlerine tepki göstermeye devam eden Kavaklı son olarak şunları söyledi:
Önüne gelen bir şey söylüyor. Hikaye, 3 gündür mehdi diye birini gezdiriyorlar internette. Sığır çobana bir adam neymiş mehdiymiş. Otelde kalıyorlarmış 300 kişiymişler, sonra araştırınca adamın kaçakçı olduğu ortaya çıktı. Her önüne gelen mehdiyim diyor hangisine inanacaksın. Kur’an’da mehdi yok, sadece peygamber efendimizin bazı hadislerinde var. Hayrettin Karaman Hoca öyle diyor, sadece peygamber söylediği için mehdiye inanırım, onun dışında hiçbir şeye inanmam. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Mehdi gelecek de işler düzelecekmiş, hep mehdi bekledik
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