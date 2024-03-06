Nur Viral'i arayan seyirci: Kocam beni nişanlıyken bile aldatıyordu Hayatta Her Şey Var programına katılan ismini vermek istemeyen kadın seyirci, eşinin kendisini sahte hesaplar açarak 6 kez aldattığını, yaşadıklarına rağmen vazgeçemediğini itiraf etti.

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ensonhaber.com

Gündüz kuşağı programlar özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bu programlardan biri de Beyaz TV ekranlarına gelen Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var'.

Programın bugünkü stüdyo konuğu, Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı oldu.

Yabancı, izleyicilere ilişki üzerine tavsiyelerde bulunurken yayına kadın bir izleyici bağlandı.

"Nişanlılıktan beri beni aldatıyor"

Viral ve Yabancı ile dertleşen kadın, şu itirafta bulundu:

"3 yıllık evliyim, eşimle severek evlendik. Eşimin yaşı 33 ben 23 yaşındaydım. Eşimle ilişkimiz çok iyi gidiyordu. Nişanlılıktan beri beni aldatıyor. Neden diye sorduğumda, 'Bana zaman ayırmıyorsun sohbet etmiyorsun' diyor. Katılmıyorum. Eşimle aramızdaki ilişkimizde bebeğimmiş gibi bakıyorum, elimdeki yiyeceği bile elimle yediriyorum. Onun karşılığı buymuş. 5 ya da 6 defa aldatıldım.

"Sahte hesaplar açıyor"

Daha önce ailesiyle de görüştüm. Bu konunun boşanmaya kadar gideceğini anlattım. Çok fedakarlıklar yaptım. Eğitim hayatımdan vazgeçtim, 9 ay kendisinden ayrı kaldım. Çok zor şartlar altında bugünlere geldik. Ama her defasında sahte hesaplar açıyor."

"Vazgeçemiyorum"

Bunun üzerine Viral, "Nişanlıyken seni aldattığını biliyordun madem neden evlendin canım benim?" sözleriyle araya girdi.

Genç kadın ise "Vazgeçemiyorum çok seviyorum eşimi." şeklinde yanıt verdi.