Nur Viral'in konuğu Yusuf Kavaklı ateş püskürdü: 9 kere boşanmış, evlilik programı yapıyor Hayatta Her Şey Var programının stüdyo konuğu olan yazar Yusuf Kavaklı, seyircinin sorduğu sorunun üzerinden eleştiride bulundu. Kavaklı, "9 kez boşanan kadınlar evlilik programları yapıyor, millete kötü örnek olmaya hakları yok" dedi.

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Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' adlı program ilgiyle izleniyor.

Programda kimi zaman yayına bağlanan seyircilerin itirafları, kimi zaman da stüdyo konuklarının açıklamaları gündem oluyor.

Programa cuma günleri konuk olan yazar Yusuf Kavaklı, önemli açıklamalarda bulundu.

Programı karıştıran soru

Yayın sırasında Kavaklı Hoca'ya, "Kocam bütün parmaklarına yüzük takıyor. Bir erkek en fazla kaç yüzük takabilir?" sorusu yöneltildi.

Ardından soru, stüdyoda tartışma konusu oldu.

Viral, "Kadın her yerine yüzük taksa kıyamet kopar." yorumunda bulundu.

"9 kez boşanan kadınlar evlilik programları yapıyor"

Yusuf Kavaklı ise şöyle yanıt verdi:

"Laf, sanki görmüyoruz 9 kez boşanan kadınların evlilik programları yaptığını, kalkmışsın yüzükten bahsediyorsun. Çıkma oraya… Lafınla amelin birbirini tutsun. Ben kimsenin yaptığı programda değilim ama millete kötü örnek olmaya hakkın yok. Bunun 1’i kötü 2’ncisi kötü hepsi mi kötü ya..."