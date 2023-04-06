O Hayat Benim'in masum Bahar'ını gören eridi bitti! "Güzelliğin halis mi" O Hayat Benim dizisinde Bahar karakterini canlandıran Ezgi Asaroğlu, yıllar geçtikçe daha da güzelleşti. Mavi gözleri ve duru teniyle dikkat çeken güzel oyuncu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor.

2014 yılında Fox TV'de yayın hayatına başlayan O Hayat Benim dizisi, oyuncu kadrosu ve senaryosu ile büyük ilgi gördü.

Başrollerini Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Keremcem'in paylaştığı 4 sezondan oluşan dizi, 131. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.

O Hayat Benim geçmişte baba zoruyla ayrılan bir aşktan doğan Bahar ismindeki bir gencin yıllar sonra gerçek hayatına sahip olmasını anlatıyor.

Gecekondu mahallesinde büyüyen ve yıllar sonra zengin bir ailenin kızının tek çocuğu olduğunu öğrenen Bahar'ın yüzüne kader gülmüştür fakat yeni hayatın da ona farklı sürprizleri vardır.

Dizide Bahar karakterini canlandıran Ezgi Asaroğlu, oyunculuğu ve güzelliği ile izleyicilerin hafızasına kazındı.

Gittikçe güzelleşti

İlk oyunculuk deneyimini ‘Bir Dilim Aşk’ dizisi ile atlatan Asaroğlu, daha sonraki yıllarda Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Gece Sesleri, Binbir Gece, Mucize Doktor gibi birçok dizi ile ekranlara gelmiştir.

Şimdilerde herhangi bir projede rol almayan O Hayat Benim'in Bahar'ı sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti.

35 yaşındaki Ezgi Asaroğlu, boncuk gözleri ve fit görüntüsüyle gönülleri eritti.