O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Melike Şahin'in eşi ile yaş farkı şoke etti!

Yağmur Uçar

O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan yeni bir isim olan "Melike Şahin", seyircilerden büyük ilgi görüyor.

Öpmem Lazım, Diva Yorgun, Deli Kan, Canın Beni Çekti gibi şarkılarla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Şahin, arabesk-pop müziğinin "Diva Bebe"si olarak tanınıyor.

Şahin'in özel hayatı da bir o kadar merak konusu.

Melike Şahin'in evli olup olmadığı ve eşi kimdir yoğunlukla araştırılıyor.

Eşinin yaşını duyanlar ise şaşıp kalıyor.

YAŞ FARKI ŞAŞIRTTI

2023 yılında Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan Melike Şahin, 6 yıllık bir ilişki sonrası evlendiğini açıklamıştı.

Melike Şahin, Sedat Arpalık'a evlilik teklifini kendisinin yaptığını "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim." sözleriyle itiraf etmişti.

35 yaşındaki Şahin ile arasında “10 yaş fark var” iddialarıyla gündeme gelen Sedat Arpalık’ın, 40’lı yaşları geçtiği tahmin ediliyor.