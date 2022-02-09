Oğlum dizisinin Efe'si Metehan Parıltı kimdir, kaç yaşında?

Oğlum dizisinin çocuk oyuncusu kimdir sorusu izleyicilerin gündeminde yer alırken Efe karakteriyle Metehan Parıltı karşımıza çıkıyor. Peki Oğlum dizisi Efe kimdir, Metehan Parıltı kaç yaşında?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum dizisi, yayın hayatına başlıyor.

Dizinin aşrollerinde; Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

Oğlum dizisinin çocuk oyuncusu olarak ise Metehan Parıltı "Efe" karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Seyirciler ise Oğlum dizisinin Efe'si kimdir, Metehan Parıltı kaç yaşında gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İşte dizi hayatına Kuzgun ile adım adan Metehan Parıltı hakkında merak edilen bilgiler...

OĞLUM DİZİSİ EFE KİMDİR?

Oğlum dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Efe oldu.

Son yıllarda kadına şiddet kadar önemli bir konu olan ebeveyn ve evlat ilişkisinin de etkili bir dille sorgulandığı dizide Efe, maddi durumu iyi olan ailesinden yeterince ilgi görmeyen ve yaşadığı duygusal açlığı bilgisayar oyunları ve çizdiği resimlerle kapatmaya çalışan bir çocuk rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

METEHAN PARILTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

METEHAN PARILTI KİMDİR?

12 yaşındaki Metehan Parıltı, 27 Kasım 2010 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğretim öğrencisi olan Metehan Parıltı’nın ilk oyunculuk deneyimi Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisi ile oldu. Dizide başrol karakteri olan Kuzgun’un çocukluğunu canlandırmakta olan Metehan Parıltı Yay burcudur.

Metehan Parıltı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Kuzgun’un çocukluğu) (TV Dizisi)