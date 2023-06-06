Önce Merve Dizdar şimdi de Melek Mosso... Ödül konuşması olay oldu: "Kimse beni susturamayacak!" Ünlü şarkıcı Melek Mosso, ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Merve Dizdar'ın gündem olan konuşmasının ardından Melek Mosso'nun ödül konuşması da tepkileri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde yaptığı ödül konuşmasıyla günlerce konuşulan Merve Dizdar'ın ardından Melek Mosso da gündeme oturdu. Başarılı şarkıcı Melek Mosso, Power Müzik Ödülleri töreninde boy gösterdi. En güçlü cover şarkı ödülünün sahibi oldu. Başarısına başarı katan Melek Mosso'nun ödül aldığı sırada yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü. Ödül konuşması gündem oldu Melek Mosso'nun ödül konuşmasında söylediği sözler bazı kullanıcılar tarafından destek görürken bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti. Salonda uzun süre ayakta alkışlanan Melek Mosso, "Katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum." sözleriyle ödülünü aldı. İşte ünlü şarkıcının ödül konuşması... “Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum”