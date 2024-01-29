Onlyfans fenomeni Merve Taşkın annesini paylaştı! O kareye yorum yağdı... Sosyal medya hesabında yayınladığı müstehcen kareler nedeniyle yargılanan ve daha sonra beraat eden Merve Taşkın annesinin fotoğrafını paylaştı. İşte Merve Taşkın'ın annesi...

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Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile adından söz ettiren Merve Taşkın, Türkiye'den ayrılarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Onlyfans üzerinden kazandığı aylık paranın 100 bin dolar olduğunu açıklayarak gündeme oturan Merve Taşkın son paylaşımı ile dikkat çekti.

Birbirinden iddialı pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Merve Taşkın tatil için Türkiye'ye döndü.

Geçtiğimiz haftalarda Bali'ye taşınan Merve Taşkın annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Tatil için Türkiye'ye dönen Merve Taşkın sosyal medya hesabından annesi ile verdiği bir pozu paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

İşte Merve Taşkın ve annesi...