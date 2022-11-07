Baba dizisinde Büşra'ya hayat veren Özge Yağız, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah mini elbisesi ile hem Türk hem de yabancı hayranlarından tam not aldı.

26 Eylül 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Asıl mesleği diyetisyenlik olan Özge Yağız, rotasını oyunculuğa çevirdi ve Yemin dizisi ile setlere adım attı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakter olan Rehyan'ı canlandıran Yağız, bu sayede tanınmaya başlandı.

Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayınlanan Sol Yanım'da yer alan oyuncu, umduğunu bulamadı ve dizisi erken final verdi.

2021 yılında bu kez Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri adlı dizide Havva karakterini oynayan güzel isim, bu dizide de hayal ettiğini bulamadı.

Peş peşe şansızlıklar yaşayan başarılı isim, şimdilerde Baba dizisinde Büşra karakterine hayat veriyor.

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş ile birlikte yer aldığı dizide performansuı ile göz dolduran Özge, güzelliği ile de dikkatleri çekti.

Sosyal medya üzerinden 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve hayranları için güzel kareler paylaşan oyuncu, mini siyah bir elbise ile poz verdi.

Özge Yağız göz doldurdu

Mini siyah elbisesi ile verdiği pozları sosyal medyadan yayınlayan Özge'ye yorum ve beğeni yağdı.

Yer aldığı projeler sayesinde Türkiye dışında da hayran kitlesi elde eden Özge, fiziğinin ne kadar kusursuz olduğunu da gözler önüne serdi.

Nişanlısı Gökberk Demirci ile sık sık spora giden Özge Yağız'a, "Bu ne güzellik" diyen hayranları, "Değerli bebeğim" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.