Özkan Uğur'dan Ferhan Şensoy için duygusal sözler: Son telefon konuşmasını anlattı..

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, dün aramızdan ayrıldı. Tiyatrocunun ölümü sevenlerini ve sanat camiasını üzerken, MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur ise Şensoy ile olan bir anısını anlattı.

Usta sanatçı Ferhan Şensoy dün hayatını kaybederken, sanat dünyası ise yasa boğuldu.

Usta tiyatrocunun ardından birçok isim, üzüntüsünü dile getiren mesajları sosyal medya hesabından yayınladı.

Bu isimlerden birisi ise Özkan Uğur olurken, Şensoy ile son telefon konuşmasını anlatan müzisyen herkesi duygulandırdı.

Uğur ifadelerini, "Bir devir kapandı. Ailesine tiyatro camiasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Nur içinde yat Ferhan’cım.” sözleriyle tamamladı.

ÖZKAN UĞUR SON KONUŞMAYI ANLATTI

Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'a ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Son telefon konuşmamızda ‘Şahları da Vururlar’ oyununu bir daha sahneye koyacaktı. Beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy’un ‘Şahları da Vururlar’ oyununun müziklerini yapmıştı. ‘Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim’ dedi. Sonra Kahraman Bakkal Süper Markete karşı oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık.

Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Orta Oyuncuları'nda yuttum. Benim için konservatuvar eğitimi gibiydi. Ferhan’cım Orta Oyuncular'da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı endüstri merkezinde ve küçük sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık.





"BİR DEVİR KAPANDI"

Bir gün Mazhar Ankara’dan, "Şahları da Vururlar" oyununu seyretmeye gelmişti. Oyundan ve müziklerinden çok etkilendiğini söyledi ve oyundaki iki şarkıya yeni söz yazdı. Döndü Pervaneler, Gam yeme sen ey Süreyya şarkısı oldu.

Allah rahmet eylesin, çok üzgünüm başımız sağ olsun. Usta kalem, çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Bir devir kapandı. Ailesine tiyatro camiasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Nur içinde yat Ferhan’cım.”