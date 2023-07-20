Özkan Uğur'un eşinden duygusal paylaşım! 'Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…' Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un eşinden duygusal bir paylaşım geldi. İşte, Aysun Aslan'ın o paylaşımı..

MFÖ grubunun üyelerinden olan usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. 69 yaşında hayata veda eden Özkan Uğur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Özkan Uğur geçtiğimiz hafta toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Özkan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan dün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Aysun Aslan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki… Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkanım?

Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu Dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.

Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum… Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın.

Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın. Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkanım. Hepimizin başı sağ olsun."