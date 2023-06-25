Özkan Uğur'un yeğeni ölüm haberlerine tepki gösterdi! 'Yayınlanan haber asılsızdır' Usta sanatçı Özkan Uğur yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Özkan Uğur'un yeğeni, sosyal medyada yer alan bazı asılsız haberlere tepki gösterdi..

MFÖ grubunun sevilen isimlerinden 69 yaşındaki usta sanatçı Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenilmişti.

Usta sanatçının entübe edildiğinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı.

Usta sanatçının hayatını kaybettiği şeklindeki bazı asılsız haberlere yeğeni Özlem Uğur sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özlem Uğur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayınlanan haber Asılsızdır.. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz.. Anlayışınız için teşekkür ederiz."