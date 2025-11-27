"Palu Ailesi" hakkında flaş gelişme: Belgesel oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Palu Ailesi, bir dönemin hafızalara kazınan suç dosyalarından...

Türkiye'nin en çok konuşulan aile vakalarından biri olan Palu Ailesi'nin hikayesi, bu kez belgesel oluyor.

Cinayet, kayıp, istismar ve manipülasyon iddialarıyla ülke gündemine oturan aile dramı; yeniden ele alınıyor.

Belgeselin, hem dava sürecinin bilinmeyen detaylarını hem de Türkiye’de büyük yankı uyandıran psikolojik ve sosyolojik boyutları gözler önüne sermesi bekleniyor.

HBO Max Türkiye, Palu ailesi olayının belgesel olacağını duyurdu.

Platform bu duyuruyu 'Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi belgeseli. Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla yeniden açılıyor. Yakında HBO Max'te' yazısıyla paylaştı.

PALU AİLESİ OLAYI

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

İkinci kez görülen ve 2021'de sonuçlanan davada, cinayet sanığı Ustael "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis, sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Hava, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 Mart'ta, sanıklar Emine Ustael ile İsa, Fatih, Hava ve Ayşe Palu'nun eylemlerine atılı kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanık Ustael'in eylemlerinin ise TCK'nın 82/1-b bendindeki suçu oluşturmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin bu kararını da bozarak dosyayı Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.