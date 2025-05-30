Parmaklarını kaybetti! Victor Osimhen ile göbek atan Kadir Ircı'dan kötü haber!

Haber Merkezi

Osimhen’in kazandığı maçlardan sonra paylaştığı dans videosu ile adından söz ettiren Kadir Ircı, çalıştığı iş yerinde yaşadığı kaza sonucu parmaklarını kaybetti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Victor Osimhen ile göbek atan Kadir Ircı'nın yaşadığı kaza sosyal medyada gündeme geldi.

Alınan bilgiye göre Ircı, kazanın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ircı'nın parmakları kurtarılamadı.

Yaşanan üzücü kazanın ardından Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları paylaşarak destek verdi.

Galatasaraylı taraftarlar kulüp resmi hesabından ve oyunculardan Kadir Ircı’ya moral desteği bekliyor.