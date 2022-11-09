Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kimdir? Bedri Güntay hayatı ve sağlık durumu!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi iş insanı Bedri Güntay apar topar ameliyata alındı. Peki Bedri Güntay kimdir? Hastalığı ne? İşte Bedir Güntay'ın hayatı ve sağlık durumu...

Kavak Yelleri dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünya evine girdi.

İkili, evliliklerini 2 çocukla taçlandırdı. Güzel oyuncu ve eşinden hayranlarını üzen haber geldi.

Oyuncu Pelin Karahan'ın son dakika açıklamalarına göre eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi sebebiyle acil olarak ameliyata alındı.

Bedri Güntay'ın bu kötü haberinden sonra hayatı ve sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Pelin Karahan sağlık durumunu açıkladı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan eşinin rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu an hastanede gözetim altında devam ediyor.

Arayan ve soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler..."

Bedri Güntay kimdir?

1984 yılında doğan Bedri Güntay, Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezundur. 24 Haziran 2014 yılından beri Pelin Karahan'ın eşi olan Güntay, bir güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Pelin Karahan ve Bedri Güntay iki çocuk sahibidir.