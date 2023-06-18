Petrol Kralları film konusu nedir, oyuncuları kimler? Zeki-Metin komedisi!

Türk sinemasının unutulmaz yapımları, zaman zaman televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Bu akşam yayınlanan bir film de Petrol Kralları oldu.

Başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın yanı sıra Mine Sun, Perran Kutman, Suna Yıldızoğlu, Ali Şen gibi isimlerin yer aldığı film, milyonları güldürdü.

Filmin detaylarını merak eden izleyiciler konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yılı gibi başlıkları sorguluyor.

Peki Petrol Kralları filmi ne anlatıyor? Petrol Kralları filminde kimler oynuyor? İşte detaylar...

Petrol Kralları film konusu nedir, oyuncuları kimler? Zeki-Metin komedisi!

Petrol Kralları film konusu

Para sıkıntılarından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçer ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.

Petrol Kralları film konusu nedir, oyuncuları kimler? Zeki-Metin komedisi!

Petrol Kralları oyuncuları

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Suna Yıldızoğlu - Ayten

Perran Kutman - Şukufe

Ali Şen - Hasan

Mine Sun - Filiz

Şeref Çokşeker

Osman Alyanak - Recep

Ahmet Kostarika

Baki Tamer - Selami

Hüseyin Kaşif - Bakkal Rıza

Aydın Haberdar - Rıdvan

Renan Fosforoğlu

Çekim yeri ve yılı:

Petrol Kralları filmi 1978 yılında İstanbul Arnavutköy'de çekilmiştir.