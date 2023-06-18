Petrol Kralları film konusu nedir, oyuncuları kimler? Zeki-Metin komedisi!

Türk sinemasının unutulmaz yapımları, zaman zaman televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
Bu akşam yayınlanan bir film de Petrol Kralları oldu.
Başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın yanı sıra Mine Sun, Perran Kutman, Suna Yıldızoğlu, Ali Şen gibi isimlerin yer aldığı film, milyonları güldürdü.
Filmin detaylarını merak eden izleyiciler konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yılı gibi başlıkları sorguluyor.
Peki Petrol Kralları filmi ne anlatıyor? Petrol Kralları filminde kimler oynuyor? İşte detaylar...
Petrol Kralları film konusu
Para sıkıntılarından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçer ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.
Petrol Kralları oyuncuları
Zeki Alasya - Zeki
Metin Akpınar - Metin
Suna Yıldızoğlu - Ayten
Perran Kutman - Şukufe
Ali Şen - Hasan
Mine Sun - Filiz
Şeref Çokşeker
Osman Alyanak - Recep
Ahmet Kostarika
Baki Tamer - Selami
Hüseyin Kaşif - Bakkal Rıza
Aydın Haberdar - Rıdvan
Renan Fosforoğlu
Çekim yeri ve yılı:
Petrol Kralları filmi 1978 yılında İstanbul Arnavutköy'de çekilmiştir.