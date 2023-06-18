Petrol Kralları film konusu nedir, oyuncuları kimler? Zeki-Metin komedisi! Başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisinin yer aldığı Petrol Kralları filmi, bu akşam TV ekranlarında yer alıyor. İzleyiciler ise filmin detaylarını sorguluyor. Peki, Petrol Kralları film konusu nedir? Oyuncuları kimler? Hangi yıl ve nerede çekildi? İşte merak edilenler...

Türk sinemasının unutulmaz yapımları, zaman zaman televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam yayınlanan bir film de Petrol Kralları oldu. Başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın yanı sıra Mine Sun, Perran Kutman, Suna Yıldızoğlu, Ali Şen gibi isimlerin yer aldığı film, milyonları güldürdü. Filmin detaylarını merak eden izleyiciler konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yılı gibi başlıkları sorguluyor. Peki Petrol Kralları filmi ne anlatıyor? Petrol Kralları filminde kimler oynuyor? İşte detaylar... Petrol Kralları film konusu Para sıkıntılarından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçer ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar. Petrol Kralları oyuncuları Zeki Alasya - Zeki Metin Akpınar - Metin Suna Yıldızoğlu - Ayten Perran Kutman - Şukufe Ali Şen - Hasan Mine Sun - Filiz Şeref Çokşeker Osman Alyanak - Recep Ahmet Kostarika Baki Tamer - Selami Hüseyin Kaşif - Bakkal Rıza Aydın Haberdar - Rıdvan Renan Fosforoğlu Çekim yeri ve yılı: Petrol Kralları filmi 1978 yılında İstanbul Arnavutköy'de çekilmiştir.