Pınar Altuğ kötü haberi paylaştı! Eşi Yağmur Atacan'ın sağlık durumunu böyle duyurdu

48 yaşındaki Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden yeni yılın ilk gününde üzen haber geldi. Altuğ, Atacan'ın koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir dönem televizyon ekranlarında çokça izlenen Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmişti. 48 yaşındaki Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Su ismini verdikleri bir kız evlada sahip olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ, sık sık aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere maruz kalmasıyla gündeme geliyor.

Covid-19'a yakalandığını duyurdu!

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla göz dolduran Pınar Altuğ, yeni yılın ilk gününde sevenleriyle kötü haberi paylaştı. Eşi Yağmur Atacan'ın sağlık durumunu duyuran Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın Covid - 19 pandemisine yakalandığını duyurdu.

"Maskeli/mesafeli bir yılbaşı yemeği..."

Yağmur Atacan da sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak "Yeni yıla günaydın. Arayıp ulaşamayanlar ve arayamadıklarım, aslında bir iki saat gözüm açıktı ama onu da beni yalnız bırakmayan karım ile mesafeli/maskeli bir yılbaşı yemeğine ayırdım... Her şeyin başı sağlık deniyor ya... Heh! Tam da o şekilde girdim işte 2023'e... Ama bu yıl çok güzel işler yapacağız. Bak demedi demeyin. Herkese iyi yıllar." ifadelerini kullandı.