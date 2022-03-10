'Polat Alemdar'lığı bıraktı! Necati Şaşmaz'ın yeni işi bakın ne oldu...

'Polat Alemdar'lığı bıraktı! Necati Şaşmaz'ın yeni işi bakın ne oldu...

Kurtlar Vadisi'nde Polat rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun zamandır bir projede yer almazken, nedeni ortaya çıktı. Şaşmaz'ın yeni mesleği, hayranlarını oldukça şaşırttı.

"Polat Alemdar" karakteriyle bir neslin unutamadığı oyuncu Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor.

Yıllar geçmesine rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şaşmaz, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Kariyerinde 'Kurtlar Vadisi' dışında başka proje bulunmayan 50 yaşındaki oyuncu, yeni bir işe el atıyor.

Muazzez Ersoy ile bir yemekte görüntülenen Şaşmaz, sevenlerinin karşısına çok farklı bir proje ile çıkacağı öğrenildi.

Necati Şaşmaz'ın yeni mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

BESTEKARLIĞIA EL ATTI

Şaşmaz, müzik sektörüne adım atıyor.

Muhabirlerin “Necati Bey uzun zamandır görünmüyorsunuz, neler yapıyorsunuz?” sorusu üzerine Şaşmaz, "Şimdi müzikle ilgileniyorum, birkaç tane parçam var geçmişten kalan, onları paylaşıyorum. Eğer Muazzez Hanım beğenirse, onun söylemesini isterim bir şarkımı. Kendim de seslendirmeye çalışacağım. Yazdığım, okuduğum senaryolar var, onlara da bakacağım” şeklinde konuştu.