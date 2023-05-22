Popstar birincisi Abidin'in son hali! Sahneyi bıraktı, masa başına geçti... Popstar yarışması ile adını Türkiye'de duyuran Abidin Özşahin, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeni işi ve son hali ise görenleri şoke etti.

Bir dönemin en popüler müzik yarışması Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla yıllara meydan okuyor.

Yarışmada adından söz ettiren birçok isim, üne kavuşmayı başardı.

Popstar'ın sevilen yarışmacısı Abidin Özşahin, yarışmayı birincilikle tamamladı.

Yarışmanın üzerinden 19 yıla yakın bir süre geçerken, Özşahin müzik piyasalarında tutunamadı.

Herkesin Tarkan'a benzettiği popstar şampiyonu, rotasını başka yöne çevirdi.

Peki Abidin Özşahin şimdi nerelerde, ne iş yapıyor? İşte Popstar Abidin'in son hali...

Kurumsal Abidin

46 yaşındaki Abidin, sahneyi bırakıp kurumsal hayata geçti.

Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanı olarak hayatını sürdüren Abidin Özşahin, bu alanda kendini bir hayli geliştirerek onlarca akademik eğitim aldı.

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin müzikten ise tamamen kopmadı.

İşte Popstar Abidin'in son hali...