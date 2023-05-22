Poyraz Karayel'in çocuk yıldızıydı... Ata Berk Mutlu'yu bir de şimdi görün! "Evrim geçirmiş" Bir dönem ekranlara damga vuran Poyraz Karayel dizisinde Sinan karakterini canlandıran çocuk yıldız Ata Berk Mutlu, yıllar içindeki değişimiyle şoke etti. Ünlü ismin son halini gören gözlerine inanamadı. O artık kocaman bir delikanlı...

2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisi o dönem reyting rekorları kırıyordu. Başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, Celil Nalçakan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide Sinan karakteri büyük ilgi görmüştü. Oyunculuğu ve sempatisiyle adından söz ettiren Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu, şimdilerde kocaman oldu. O zamanlar 10 yaşında olan Ata Berk Mutlu, şimdilerde 17 yaşında. Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Kocaman delikanlı oldu Küçük yaşlarda birçok dizide rol alan, oyunculuğu ve tatlılığıyla beğeni toplayan Ata Berk Mutlu'nun son hali ağızları açık bıraktı. Değişimiyle gündeme oturan yakışıklı oyuncu resmen kocaman bir delikanlı olmuş. İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali... 14 Haziran 2005 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Ata Berk Mutlu, henüz 4,5 yaşındayken ailesi tarafından ajansa kaydedildi. Oyunculuk kariyerinde ilk olarak Danino Süt reklam filminde oynadı. Ardından oyunculuğa giriş yaptı. Reklam filminin hemen ardından Cuma’ya Kalsa adlı dizide Berk karakteriyle ilk dizi tecrübesini yaşadı. Annesi Ayfer Mutlu, babası Erhan Mutlu ve kardeşi Can Mutlu olmak üzere 4 kişilik bir ailesi var. Okulda birçok tiyatro sahne oyunlarına katılan Ata Berk Mutlu, ilk sahne tecrübesini dünyaca ünlü Küçük Prens oyunu ile yaşadı. Şimdilerde kocaman bir delikanlı olan Ata Berk Mutlu, Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar gibi dizilerde rol aldı.