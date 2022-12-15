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    Rabia Soytürk güneşe karşı vücudunu sergiledi, görenin aklı gitti! "Ateşli kızım benim"

    Duy Beni dizisinde hayat verdiği Ekim karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
    • 15.12.2022 - 15:26
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    Rabia Soytürk güneşe karşı vücudunu sergiledi, görenin aklı gitti! 'Ateşli kızım benim'

    11 Mart 1996 tarihinde dünyaya gelen Rabia Soytürk, yeni nesil oyuncular arasında göze çarpan isimlerin başında geliyor.

    Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü mezunu olan güzel isim, Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk alanında eğitim aldı.

    İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakalayan Soytürk, Gülperi ile Benim Adım Melek dizilerinde yer aldı.

    Bu dizilerin ardından Alparslan: Büyük Selçuklu ile tanınmaya başlayan Rabia Soytürk, asıl çıkışını Duy Beni ile yaptı.

    Yaz dizisi olarak başlayan ve ilk bölümlerde reyting rekorları kıran Duy Beni, geçtiğimiz ay final verdi. Ancak dizi, birbirinden genç oyuncuların parlamasına olanak sağladı.

    Bu oyuncular arasında yer alan ve Ekim'e hayat veren Rabia Soytürk, güzelliği ve oyunculuğu ile alkışları topladı.

    Dizisinin final vermesinin ardından teklif yağmuruna tutulan oyuncu, sosyal medya üzerinden ise yoğun bir kitlenin radarında..

    Herkesin severek takip ettiği Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkatleri çekti.

    Rabia Soytürk büyüledi

    Güzel oyuncu Rabia Soytürk, dekolteli pozları ile hayranlarını büyüledi.Birbirinden özel ve güzel karelerini yayınlayan ünlü isme, kalp dolu yorumlar geldi. Kusursuz fiziği içimn hayranlarındna övgüler alan Soytürk, saçlarıyla ise eleştirildi.

    Rabia Soytürk'ün hayranları, saçlarını dizideki Ekim karakteri gibi yapmasına dair önerilerde bulundu. Bazıları ise her halinin güzel olduğunu söyleyip, konuyu kapattı.

    Rabia Soytürk güneşe karşı vücudunu sergiledi, görenin aklı gitti! 'Ateşli kızım benim' #1

    Sevgilisi var sanılmıştı ama...

    Duy Beni'nin yıldızı oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile Emirgan'da görüntülenmesinin ardından konuştu. Birliktelik iddialarını yalanlayan Soytürk, "Sefo iki yıldır çok sevdiğim bir arkadaşım" dedi.

    Rabia Soytürk güneşe karşı vücudunu sergiledi, görenin aklı gitti! 'Ateşli kızım benim' #2

    Rabia Soytürk güneşe karşı vücudunu sergiledi, görenin aklı gitti! 'Ateşli kızım benim' #3

    Rabia Soytürk güneşe karşı vücudunu sergiledi, görenin aklı gitti! 'Ateşli kızım benim' #4

    Rabia Soytürk güneşe karşı vücudunu sergiledi, görenin aklı gitti! 'Ateşli kızım benim' #5


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