Duy Beni dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rabia Soytürk, pembe elbiseli pozları ile herkesin aklını başından almayı başardı.

11 Mart 1996 yılında dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlıkm Koleji Hemşirelik Bölümü'nden mezun oldu. Güzel isim, Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakalayan Soytürk, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde de karşımıza çıktı.

Dizide Karaac Hatun'a hayat veren güzel ve başarılı ismin asıl tanınması ise Duy Beni'de canlandırdığı Ekim karakteri sayesinde oldu.

Bu dizi sayesinde dikkatleri üzerine çeken ve Instagram'da 3 milyondan fazla takipçi elde eden Soytürk, güzelliği ile de ilgi odağı olmaya başladı.

Her seferinde estetik yaptırdığına dair iddiaları yalanlayan Rabia Soytürk, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle beğeni topluyor.

"Pembelendik"

Sosyal medya hesabından pembe elbiseli bir pozunu paylaşan ve "Pembelendik" notunu düşen Rabia Soytürk, güzelliği ile bir kez daha büyüledi.

Hem Türk hem de yabancı hayranlarının dikkatini çeken ve övgü dolu yorumlar alan Rabia Soytürk, Duy Beni dizisi ile son kez seyirci karşısında olacak.

Yazın en etkili dizilerinden olan Duy Beni, final bölümü ile ekranlara gelecek.Genç ve güzel oyuncuyu izlemeye doyamayanlar ise bu habere sosyal medyadan isyan etti.

Yıldızı parlayan Rabia Soytürk'ün yeni adresinin neresi olacağı da merak edilen konuların başında geliyor.