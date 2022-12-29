Rabia Soytürk'ten nabız yükselten pozlar! Gören dumur oldu: "Kadın taş, saygılar"

Rabia Soytürk'ten nabız yükselten pozlar! Gören dumur oldu: "Kadın taş, saygılar"

Katıldığı bir davette şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu.

11 Mart 1996 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu Rabia Soytürk, Duy Beni dizisinde hayat verdiği Ekim karakteri ile tanınmaya başladı.

Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan Soytürk, oyunculuk alanında eğitim almaya karar verdi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne kayıt oldu.

Burada oyunculuk ve tiyatro üzerine eğitimler alan Soytürk, Şahisyet dizisinde Cansu Dere ve Haluk Bilginer ile boy gösterdi.

Benim Adım Melek dizisinden sonra Alparslan: Büyük Selçuklu'da Karaca Hatun'a hayat veren Soytürk, Duy Beni'de yaptığı çıkışı sürdürmeye devam ediyor.

Duy Beni dizisinden sonra sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine erişen Soytürk, katıldığı özel bir davette dikkatleri üzerine çekti.

Katıldığı davette güzelliği ile herkesi büyüleyen Rabia Soytürk, çektirdiği kareleri de hayranlarının beğenisine sundu.

Rabia'dan cesur pozlar

Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı.Güzel oyuncunun son paylaşımını kısa sürede 300 bine yakın kişi beğendi.

Güzel oyuncunun makyajı ve kusursuz fiziği öne çıktı. Yaptırdığı makyajla kombinini tamamlayan Soytürk, iltifat dolu yorumları peş peşe aldı.

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