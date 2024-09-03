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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirdi..

Galatasaray'ın sürpriz transferi Beyaz TV ekranlarında yorumlandı..

CANLI YAYINA OSIMHEN MASKESİYLE ÇIKTI

Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına "Osimhen" maskesiyle çıktı.

"YILIN EN BÜYÜK TRANSFERİNİ GALATASARAY YAPTI"

"Ben Rasim değilim, ben Osimhen" diyen Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

Bu yılın en büyük transferi. Bitti denilen Galatasaray'ın son dakikada bile Fenerbahçe'ye çalım atabileceğini gösteren transfer. Gollerini atacak, Galatasaray'ı şampiyon yapacak.



Yine en büyük transferi Galatasaray yaptı. Onun için ben Osimhen gibi oturacağım bugün burada.