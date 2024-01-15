RTÜK cezalı Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 3.bölüm yayınlanacak mı? Yeni açıklama...

FOX Tv'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, yalnızca iki bölüm yayınlanabildi.
Tarikatları konu edinen dizi, sosyal medyanın tepkisini çekti.
RTÜK radarına takılan Kızıl Goncalar, 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası aldı.
Ekrana gelmeyen dizinin izleyicileri "Kızıl Goncalar bu akşam var mı? diye merak ediyor. 15 Ocak Pazartesi FOX Tv yayın akışında Kızıl Goncalar'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırılıyor.
Gözler Kızıl Goncalar'a çevrilirken yapım şirketinden de açıklama geldi.
Peki, Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar 3. bölüm ne zaman? İşte akıbeti...
Kızıl Goncalar 15 Ocak 2024
Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Turgut, 'Kızıl Goncalar dizimizde çıkartıldığımız mekanların yenilerini bitirdik ve çekimlere tekrar başladık' dedi.
Kızıl Goncalar, 22 Ocak Pazartesi günü FOX ekranlarında seyirciyle buluşacak.