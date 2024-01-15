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RTÜK cezalı Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 3.bölüm yayınlanacak mı? Yeni açıklama...

RTÜK cezalı Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 3.bölüm yayınlanacak mı? Yeni açıklama... RTÜK'ten yayın cezası alan Kızıl Goncalar dizisinin akıbeti merak ediliyor. Geçen hafta da yayınlanmayan dizinin yeni bölümü için gözler bu akşama çevrildi. Peki, 15 Ocak Pazartesi Kızıl Goncalar yayınlanacak mı? 3. bölüm ne zaman? İşte yapımcıdan son dakika açıklaması...