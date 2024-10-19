RTÜK'ten flaş karar! Gündüz kuşakları yasaklandı mı? Müge Anlı, Esra Erol, Didem Arslan...

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Gündüz kuşağı programları, ülkemizde en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda izdivaç programlarının yasaklanmasına karar verilmişti.

Ancak Müge Anlı, Didem Arslan, Esra Erol gibi isimlerin sunduğu kayıp, cinayet, faili meçhul olayların işlendiği programlar devam ediyor.

RTÜK, bu konuya da el attı. Bu kapsamda, gündüz kuşağı programları hakkında yeni bir karar alındı.

İzleyiciler, "Gündüz kuşakları yasaklandı mı" merak ediyor. İşte alınan yeni önlemler...

GÜNDÜZ KUŞAĞI YASAKLANDI MI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programları hakkında etik ilke kararları duyurdu.

Kararlara uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu programlarda şiddet, istismar, cinayet başta olmak üzere suç teşkil eden konuların işlenmeyeceği bildirildi.

Buna göre, artık gündüz kuşakları bu kurallar kapsamında yayınlanacak.

YENİ KURALLAR

Buna göre; özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesi doğrultusunda kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar kesinlikle yayınlanmayacak.

Katılımcılar kendilerinin ya da 3'üncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacak.

Program sunucusu ve program konuğu uzmanlar ile stüdyo konuklarının yorum ve ifadeleriyle katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına müsaade edilmeyecek.

Kuşak programında kullanılan yorum ve ifadeler ile seçilecek program içeriği; toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak.

Toplumsal yaşam alanı içerisinde sergilenemeyecek söz ve davranışlara izin verilmeyecek.

Editöryal sorumluluk kapsamında, yayının canlı ya da bant yayını olması fark etmeksizin, teknik imkanlar da kullanılarak Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyecek.

Kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler, stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacak.

Cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılmayacak.

Kuşak programında kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya kanıksatan, kadınları istismar eden içerikler ile editöryal sorumluluk gereği, program konuklarının veya katılımcılarının da bu anlama gelen yorum ve ifadelerine müsaade edilmeyecek.

Soruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar, kuşak programlarına konu edilmeyecek.

Lekelenmeme hakkı olarak da nitelendirilen kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasını sağlamak adına kuşak programlarında aynı konuya tekraren yer verilmemesine özen gösterilecek.