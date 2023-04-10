'Sabri Reyiz'in pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nu görenin nutku tutuldu! "Harbiden uçuruyorsun" Futbolcu Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Yağmur Sarıoğlu, 3 çocuk annesi oldu. Sarıoğlu, bir yandan pilotluk mesleğini icra ederken bir yandan da annelik yapıyor. Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, güzelliğiyle de hayran bırakıyor.

Eski Galatasaraylı futbolcu ve takım kaptını Sabri Sarıoğlu, nam-ı diğer "Sabri Reyiz", 2010 yılında hayatını Yağmur Sarıoğlu ile birleştirdi. Şimdilerde Genç Milli Takın antrenörlüğü yapan Sabri Sarıoğlu, evlilik hayatıyla da dikkat çekiyor. Sarıoplu çiftinin büyük oğulları Sarp 2011’de, kızları Sare 2018’de, küçük oğulları Saran ise 2020’de dünyaya geldi. 3 çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu ise kariyer noktasında eşi kadar popüler. Yağmur Sarıoğlu ilgi çekiyor Yağmur Sarıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra aynı üniversitede öğretim görevlisi oldu. Ardından pilotluk eğitimi alarak, mesleğini icra etmeye başladı. Sosyal medyadan paylaştığı karelerle beğeni toplayan Yağmur Sarıoğlu, güzelliğiyle de mest ediyor. "Çocuk da yaparım kariyer de" Yağmur Sarıoğlu'nu görenler hem kariyeri hem anneliği hem de güzelliği açısından beğeni yağmuruna tutuyor. Fiziğine ve görüntüsüne önem veren Sarıoğlu, sosyal hayatında ve işinde fırtınalar estiriyor.