Şafak Sezer'in ilk göz ağrısı Sudem genç kız oldu, güzelliği damga vurdu!

Şafak Sezer'in ilk göz ağrısı Sudem genç kız oldu, güzelliği damga vurdu!

Şafak Sezer'in 2005 yılında dünyaya gelen kızı Sudem Sezer, şimdilerde güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kutsal Damacana ve Kolpaçino filmleriyle milyonlara kahkaha attıran Şafak Sezer, birçok dizi ve filmde rol aldı.

Son olarak "Alemin Kralı" dizisiyle televizyon ekranlarında yer alan Şafak Sezer, canlandırdığı komik karakterlerle herkesin gönlünde taht kurdu.

Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Şafak Sezer'in evli ve iki kız babası olduğunu biliyor muydunuz...

Esra Sezer ile evli olan Şafak Sezer, 2005 yılında kızı Sudem 2009 yılında ise Irmak'ın dünyaya gelmesiyle babalık heyecanını yaşadı.

Şafak Sezer'in ilk göz ağrısı

Şimdilerde 17 yaşında olan Sudem'i görenler ise gözlerini alamadı.

Genç kız havalarına giren Sudem Sezer'in sosyal medyadaki kareleri çok beğenildi.

Babası Şafak Sezer'le birçok paylaşım yapan Sudem'e çok sayıda "İnanamıyorum, taş gibisin", "Bu güzellik nedir", "Ceylan gözlü" yorumları geldi.