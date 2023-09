Safir dizisi nerede çekiliyor? Milyonları ekran başına kilitleyecek! İşte konusu ve oyuncuları ATV yeni dizisiyle ekranlara damga vuracak. Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız’ın paylaştığı Safir dizisi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Dizinin çekim yerleri, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte detaylar...

ensonhaber.com

İddialı yapımlarıyla dikkat çeken ATV, yeni bir diziyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül gibi tanınmış oyuncuların başrollerini paylaştığı Safir dizisi, bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda yer alacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor.

Etkileyici hikayesi ve başarılı kadrosuyla Safir dizisi, izleyicilerde merak uyandırdı. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim mekanları araştırılıyor.

Safir dizisi ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen Safir dizisi, bugün (4 Eylül Pazartesi) saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

Safir dizisi nerede çekiliyor?

Yayınlanan fragmanda eşsiz mekanlarıyla dikkat çeken Safir dizisi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekiliyor. Dizi, Ürgüp ve Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak.

Konusu nedir?

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

Oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda; İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur ve Can Remzi Ergen gibi başarılı isimler yer alıyor.