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- Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 17:37
Sağ Salim filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. Sağ Salim filminin nerede çekildiğini, oyuncularını ve konusunu merak edenler cevabı arıyor. Sağ Salim oyuncuları, konusu, nerede çekildiği ve film hakkında detaylı bilgi haberimizde.
SAĞ SALİM KONUSU
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür.
Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin’den Sivas’a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
SAĞ SALİM OYUNCULARI
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Fulya Zenginer – Nihal
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Burçin Bildik – Salim
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Alper Saldıran – Recai
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Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
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Kenan Ece – Ayhan
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Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
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Kâmil Güler – Mehmet
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Kevork Türker – Ramiz
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Orçun Kaptan – Orhan
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Tevfik İnceoğlu – Tahsin
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Yakup Yavru – Halit
SAĞ SALİM NEREDE ÇEKİLDİ?
Sağ Salim filmi Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.