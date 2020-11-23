Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Sağ Salim filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. Sağ Salim filminin nerede çekildiğini, oyuncularını ve konusunu merak edenler cevabı arıyor. Sağ Salim oyuncuları, konusu, nerede çekildiği ve film hakkında detaylı bilgi haberimizde.

SAĞ SALİM KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür.

Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin’den Sivas’a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Fulya Zenginer – Nihal

Burçin Bildik – Salim

Alper Saldıran – Recai

Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

Kenan Ece – Ayhan

Murat Akkoyunlu – Gucur Osman

Kâmil Güler – Mehmet

Kevork Türker – Ramiz

Orçun Kaptan – Orhan

Tevfik İnceoğlu – Tahsin

Yakup Yavru – Halit

SAĞ SALİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim filmi Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.