Sahneden feci düştü! Kibariye'nin sağlık durumu nasıl, iyi mi? İşte son hali... Kendisine sarılmak isteyen bir hayranı yüzünden sahneden düşen Kibariye, başını çarptı. Hastaneye kaldırılan Kibariye'nin son durumu merak ediliyor.

Mersin'de sahne alan Kibariye, kabusu yaşadı.

Kibariye, şarkı söylerken üzerine koşan hayranı nedeniyle 2 metrelik sahneden aşağı düştü.

Ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaşında açık, vücudunda sıyrıklar oluşan ve geceyi hastanede müşahede altında geçiren şarkıcıdan sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Sevenleri ise Kibariye'nin sağlık durumunu merak ediyor. Kibariye iyileşti mi, durumu nasıl? İşte detaylar...

Kibariye'nin son durumu

Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin Bakan Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı.' diyen Koca, 'Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.