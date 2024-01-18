Sakla Beni'nin Naz'ı transparan giydi, gözler bayram etti! "İzletiyorsun Maşallah" Sakla Beni dizisinde Naz karakterini canlandıran Asude Kalebek'in transparan kombini, beğeni topladı.

ensonhaber.com

İlk olarak Netflix yapımı Kulüp dizisindeki Raşel karakteriyle hafızalara kazınan Asude Kalebek, oyunculuğa devam ediyor.

Şimdilerde Sakla Beni dizisinde Naz karakterini canlandıran Kalebek, yeteneği kadar güzelliğiyle de mest ediyor.

1999 doğumlu güzel oyuncu, Instagram'da peş peşe paylaşım yaptı.

Transparan Asude

Asude Kalebek'in transparan seçimi, takipçilerinin radarına takıldı.

Göğüs dekoltesiyle göz kamaştıran Kalebek, sosyal medyanın nabzını yükseltti.

İşte beğeni yağmuruna tutulan o paylaşım...