Salih Bademci başrolde! Dilek Taşı dizisinden yeni fragman geldi: İşte Dilek Taşı konusu ve oyuncuları Kanal D yeni dizisi Dilek taşı ile sezona damga vuracak. Dizinin 2. tanıtımı yayınlandı. Hazal Subaşı ve Salih Bademci’nin başrolü paylaştığı dizi hikayesiyle izleyicileri televizyona kilitleyecek. İşte dizinin fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kanal D, yeni sezon dizisi Dilek Taşı ile izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. İlk tanıtım fragmanıyla büyük bir heyecan yaratan dizi, 1980'li yıllarda geçen etkileyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük ilgi gören "Dilek Taşı" dizisi, yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dizinin senaryosunu ünlü senarist Can Sinan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Tanıtım fragmanında Gülden Karaböcek'in efsaneleşmiş şarkısı Dilek Taşı’nın yer aldığı dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Dizinin ikinci tanıtım videosu geldi. Konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen konular arasında. Dilek Taşı konusu 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır. Oyuncu kadrosu Dilek Taşı dizisi oyuncu kadrosunda; Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor.