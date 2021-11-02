Sana Söz'ün Ömer'i Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya'nın biyografisi

Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz'de Ömer karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın hayatı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Sana Söz'ün Ömer'i Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

Yönetmenliğini ve proje tasarımcılığını Şenol Sönmez'in üstlendiği Star TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Sana Söz, 2 Kasım Salı günü yani bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı Sana Söz dizisinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya yer alıyor.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde hayat verdiği Sadi karakteriyle adından söz ettiren Erkan Petekkaya, Sana Söz dizisinde 'Ömer' karakterine hayat veriyor.

Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan Elif'le Ömer'in hikayesini ekranlara taşıyacak olan diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya'nın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor.

Peki Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Sana Söz'ün Ömer'i Erkan Petekkaya'nın biyografisi...

SANA SÖZ ÖMER KARAKTERİ HAKKINDA

Erken Petekkaya’nın canlandıracağı Ömer, adalete güvenmenizi sağlayacak bir emniyet mensubudur. Ömer ve Elif arasında güvenle inşa edilen ilişkileri zamanla aşka dönüşecektir.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

12 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelen Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakırlıdır. Çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçiren başarılı oyuncu, ilkokulu Mehmet Karamancı İlkokulu'nda okumuş ve Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olmuştur.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri Devlet Tiyatroları'nın kadrolu oyuncusudur. 1994 yılında televizyon dünyasındaki kariyerine kamera şakalarıyla başlamıştır. 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle kariyerini devam ettiren Petekkaya, 1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı 'Aynalı Tahir' dizisinde Kadir rolü ile tanınmıştır.

Erkan Petekkaya; Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol almıştır. 2005 yılında ''Köpek'' dizisinin başrolü olan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir.

2005-2007 döneminde 'Beyaz Gelincik' adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandıran Petekkaya, Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde rol almıştır. 2008 yılında 'Son Bahar' adlı televiyon dizisinde rol alan Petekkaya, 2010 yılında da 'Hanımeli Sokağı' adlı dizide oynamıştır.

2010-2012 yılları arasında 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandıran Petekkaya, bu dizide acımasız bir kişiliği olan ancak daha sonra yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynayarak çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş ve ününe ün katmıştır.

2012 yılında yayımlanmaya başlayan 'Dila Hanım' adlı dizide Hatice Şendil ile başrolü paylaşan usta oyuncu, 'Paramparça' adlı dizide Cihan karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. 2021 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde canlandırdığı Sadi karakteri ile adından söz ettirmiştir.

2003 yılında Didem Petekkaya ile evlenen Erkan Petekkaya'nın Cem Cano Petekkaya adında bir oğlu vardır.

ERKAN PETEKKAYA DİZİLERİ