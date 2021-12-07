Erkan Petekkaya'nın oğlu, babasının boyunu geçti! İşte Cem Cano'nun son hali

Star TV'de yayınlanan Sana Söz dizisinde Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano Petekkaya, babasının boyunu geçti. İşte Cem Cano Petekkaya'nın son hali...

Geçtiğimiz sezon TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği 'Delikanlı Sadi' karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya, şimdilerde Star TV'de yayınlanan Sana Söz dizisinde başrolü nehir Erdoğan ile paylaşıyor.

Sana Söz dizisinde Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erkan Petekkaya, başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Erkan Petekkaya, zaman zaman ailesiyle birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram'dan takipçileriyle paylaşıyor.

Özel hayatıyla da sevenlerinin radarında olan ünlü oyuncunun, oğlu Cem Cano Petekkaya'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

BABASININ BOYUNA YETİŞTİ

Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine girdi. Evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya ve Didem Petekkaya'nın Cem Cano adında bir oğulları var.

2004 yılında dünyaya gelen ve şimdi 17 yaşında olan Cem Cano Petekkaya, kocaman oldu ve babasının boyuna yetişti.

Petekkaya'nın hayranları, Cano için "Size çok benziyor" yorumlarında bulunuyor.