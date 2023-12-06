Sandık Kokusu nerede çekiliyor? Sandık Kokusu konusu ve oyuncu kadrosu… Show TV’nin yeni dizisi Sandık Kokusu bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Diziseverler Sandık Kokusu dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte detaylar…

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Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, 6 Aralık Salı günü (bu akşam) izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin paylaştığı dizi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

İlk bölümüyle heyecan yaratacak olan Sandık Kokusu, her hafta çarşamba günü Show TV ekranlarında yer alacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda, başrollerin yanı sıra Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can gibi tanınmış isimler de yer alacak.

Bu güçlü kadro, dizi severlerin merakını artırıyor ve dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Dizinin çekim mekanı ve konusu da merak edilen konular arasında.

Sandık Kokusu konusu nedir?

Sandık Kokusu güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Dizinin ilk bölümünde; Kuzey’in kaybolması Karsu’nun (Özge Özpirinçci) hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz (Demet Akbağ) bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

Nerede çekiliyor?

Sandık Kokusu dizisinin ilk çekimleri Adana’da gerçekleştirildi. Dizinin devamı ise İstanbul’da çekiliyor.

Sandık Kokusu oyuncuları

· Özge Özpirinçci Karsu

· Demet Akbağ Filiz

· Metin Akdülger

· Necip Memili

· Levent Can

· Mina Akdin

· Ergun Kuyucu

· Kayhan Açıkgöz

· Nalan Okçuoğlu

· Seda Türkmen

· İnci Şen

· Emre Şen

· Sedef Pehlivanoğlu