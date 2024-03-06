Sandık Kokusu'nun Lale'si cesur çıktı, Instagram pozları ortalığı salladı! "Reha çıldırabilir" Sandık Kokusu dizisinde rol alan Seda Türkmen'in sosyal medyadaki pozları izleyicilerin beğenisini topladı. Türkmen, birbirinden iddialı kareleriyle övgü dolu yorumlar aldı.

ensonhaber.com

Papatyam, Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Mahkum, Yargı gibi dizilerde rol alan Seda Türkmen, beğeni topluyor.

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisiyle adından söz ettiren Seda Türkmen, "Lale" karakterini canlandırıyor.

37 yaşındaki ünlü oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de gündeme geliyor.

Seda Türkmen'in sosyal medya hesabına göz atanlar, o kareler karşısında beğenmeden geçemiyor.

Cesur Seda

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Türkmen, sıklıkla paylaşım yapıyor.

Cesur pozlarıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, fiziği ve doğal güzelliğiyle beğeni toplıyor.

Sandık Kokusu izleyicileri, diziye atıfta bulunarak "Atilla kesin aşık olur", "Reha çıldıracak", "Çok güzelsin", "Muhteşem fizik" gibi yorumlarda bulunuyor.

İşte Seda Türkmen'den pozlar...