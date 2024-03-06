ensonhaber.com
Papatyam, Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Mahkum, Yargı gibi dizilerde rol alan Seda Türkmen, beğeni topluyor.
Şimdilerde Sandık Kokusu dizisiyle adından söz ettiren Seda Türkmen, "Lale" karakterini canlandırıyor.
37 yaşındaki ünlü oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de gündeme geliyor.
Seda Türkmen'in sosyal medya hesabına göz atanlar, o kareler karşısında beğenmeden geçemiyor.
Cesur Seda
Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Türkmen, sıklıkla paylaşım yapıyor.
Cesur pozlarıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, fiziği ve doğal güzelliğiyle beğeni toplıyor.
Sandık Kokusu izleyicileri, diziye atıfta bulunarak "Atilla kesin aşık olur", "Reha çıldıracak", "Çok güzelsin", "Muhteşem fizik" gibi yorumlarda bulunuyor.
İşte Seda Türkmen'den pozlar...