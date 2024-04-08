Şarkıcı Ebru Polat tesettüre girdi, gören şaştı kaldı! "Çok yakışmış!" Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ebru Polat bu kez tesettürlü haliyle gündem oldu. Görenlerin şaşıp kaldığı tesettürlü halini gören şarkıcıyı tanıyamadı. İşte, Ebru Polat’ın tesettürlü hali…

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Ebru Polat gerek iddialı sosyal medya paylaşımları ve gerekse özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan ünlü şarkıcı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Cesur pozlarıyla tanınan şarkıcı, son olarak Kadir Gecesi için Eyüpsultan'a ziyarette bulundu. Şarkıcı, bu özel günde başörtülü bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Polat’ın Eyüpsultan ziyareti ve başörtülü fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımında, "Sevenlerime dua ettim. Sizleri unutmadım" diyen Polat, samimi bir mesaj ile takipçilerine seslendi.

İşte, Ebru Polat’ın tesettürlü hali…

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına, "Çok yakışmış", "Bize de dua et" gibi bir dizi yorumlar yapıldı.