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    Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu konseptiyle geliyor! İşte fragmanı ve yılbaşı konukları

    Kanal D ekranlarının cumartesi günlerini süsleyen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, 31 Aralık'ta Yılbaşı Gazinosu konseptiyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte birbirinden değerli konukları...
    • 29.12.2022 - 13:03
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    Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu konseptiyle geliyor! İşte fragmanı ve yılbaşı konukları

    Şarkılar Bizi Söyler eğlence programı, her hafta cumartesi günleri Kanal D ekranlarında, Sibel Can, Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumu ile izleyici karşısına çıkıyor.

    Her hafta farklı konseptiyle izleyicileri büyüleyen Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı gecesinde de izleyicileri eğlenceye doyuracak.

    Yılbaşını evinde sevdikleriyle geçirmek isteyenler ve televizyon karşısında eğlence programlarını izlemek isteyenler, Şarkılar Bizi Söyler'in bu bölümünü kaçırmasın.

    Cumartesi akşamları reyting rekorları kıran Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı gecesinde "Yılbaşı Gazinosu" konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.

    Programın konsepti için heyecanlı bekleyiş devam ederken izleyiciler, yılbaşı gecesi konuklarını merak ediyor. İşte fragmanı...

    Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu konukları

    Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu konukları; Uğur Aslan, Nükhet duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler 64. bölüm fragmanı İZLE

    Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu konseptiyle geliyor! İşte fragmanı ve yılbaşı konukları #1


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