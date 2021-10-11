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    Seda Sayan, canlı yayında yatağa girdi

    Seda Sayan, canlı yayında yatağa girdi

    Aldatan erkeğin kendisini nasıl ele verdiğinin anlatıldığı Sabahın Sultanı Seda Sayan’da konunun uzmanı ile birlikte yatağa giren şarkıcı, izleyicilerin dikkatini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 11:46
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    Sabahın Sultanı Seda Sayan’da ilginç anlar yaşandı.

    Aldatan erkeğin kendisini nasıl ele verdiğinin anlatıldığı programa uzman olarak katılan Canten Kaya, stüdyoya getirilen yatakta örnekler sergiledi.

    ALDATAN ERKEĞİN TAVIRLARI

    Yatağa ilk olarak Seda Sayan girdi.

    Sayan gözlerini kapatarak beklemeye başladı, sonrasında da uzman Kaya yatağa yöneldi.

    Aldatan erkeğin eve geldikten sonraki davranışlarının gösterildiği anlar dikkat çekti.

    Sabahın Sultanı Seda Sayan programında ilginç anlar VİDEO

    ROLLERİNİN HAKKINI VERDİLER

    Uzun süren yatak konuşması sırasında hem Sayan’ın hem de Kaya’nın rolüne kendini fazlasıyla kaptırması da izleyicinin gözünden kaçmadı.

    Program, sosyal medyada da çok konuşuldu.

    Seda Sayan, canlı yayında yatağa girdi #1

    Seda Sayan, canlı yayında yatağa girdi #2

    Seda Sayan, canlı yayında yatağa girdi #3

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