Seda Sayan'a katılan kadın viral oldu: "Ailece kredi çekin" dedi, istekleri şoke etti! "Adamın haline acıdık" Seda Sayan'ın sunduğu programa katılan Nurgül Aslan'ın eşinden boşanmak için istedikleri sosyal medyada viral oldu. Nurgül Aslan'ın isteklerinin yer aldığı videoyu paylaşanlar, "Adamın haline acıdık" demeden kendisini alamadı.

Seda Sayan'ın sunduğu Sabahın Sultanı Seda Sayan programı farklı konular ve kişilerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Gündeme gelen isimlerden birisi de Nurgül Aslan oldu. Emre Deveci ile olan sorunları halletmek için programa katıldı.

Ancak Nurgül Aslan ve Emre Deveci arasındaki sorunlar çözülmezken, sosyal medyaya düşen video viral oldu.

Nurgül Aslan, Emre Deveci'den boşanmak için istediği şartları bir bir sıraladı. Bu video ise sosyal medya üzerinden defalarca paylaşıldı.

Aslan sözlerinde şu ifadeleri kullandı;

"Ben şartlarımı söyleyeyim o zaman. Yapabiliyorsanız, ailecek kredi çekersiniz 250 bin lira tazminat istiyorum. Aylık 10 bin lira nafaka, evimin kirası her ay.. Elektrik, doğalgaz bütün ihtiyaçlar giderilecek.

O zaman boşanmayı kabul ederim. Onun haricinde boşamıyorum. Kocamı seviyorum derim hakime beni boşamaz."